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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 1322

Жару до +46°C обещают в Мангистау

Об увеличении температуры воздуха предупреждают спасатели.

Фото из доступных источников
По информации службы спасения (112), с 7 по 13 августа в регионе ожидается сильная жара до +46°C. Также сообщается об угрозе степного пожара.

По прогнозам «Казгидромет», в Мангистауской области с 7 по 13 августа сохранится сильная жара от +38 до +42°C, местами очень сильная жара - до 46°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее специалисты дали советы, как избежать солнечного удара в мангистаускую жару.



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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 13:09
chrome,Раз в 10-15 лет, приходит такое жаркое лето,последний раз запомнилось, когда свет отрубался по всему городу, старые сети, вот тогда был треш, кондёры не работали, холодильники размораживались,кабеля валялись между домами, экстренными методами, ночью ужас, да пипец...
 
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  • 618965450
  • Moderator
 Cain_77 (Посетители) Сегодня, 11:49
На стиральной машине ставишь 30, а стиралка те и говорит "я же не холодильник"
 
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  • Ирон
  • Ingul
 chrome (Посетители) Сегодня, 10:46
Да уж, по моим ощущениям это лето самое жаркое за мою память omg !
Плюс, вода горячая не нужна, холодная-питьевая идёт горячая sila
 
 

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