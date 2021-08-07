Жару до +46°C обещают в Мангистау

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По информации службы спасения (112), с 7 по 13 августа в регионе ожидается сильная жара до +46°C. Также сообщается об угрозе степного пожара.
По прогнозам «Казгидромет», в Мангистауской области с 7 по 13 августа сохранится сильная жара от +38 до +42°C, местами очень сильная жара - до 46°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее специалисты дали советы, как избежать солнечного удара в мангистаускую жару.
По прогнозам «Казгидромет», в Мангистауской области с 7 по 13 августа сохранится сильная жара от +38 до +42°C, местами очень сильная жара - до 46°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее специалисты дали советы, как избежать солнечного удара в мангистаускую жару.