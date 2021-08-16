Три тонны мусора собрали волонтеры в море у побережья села Сайын Шапагатов

- Мы до этого обращали внимание сельчан на мусор внутри села Сайын Шапагатов. Однако, часть мусора находится и в море. Главной целью этого мероприятия является привлечение внимания населения и формирование культуры отдыха на морском побережье, - поделился Сайран Кылыш.

Акция по очистке морского дна от мусора прошла по инициативе акима села Сайын Шапагатов Сайран Кылыш.Волонтёрами в 100 метрах от береговой линии вдоль побережья было собрано три тонны мусора.Напомним, тонну мусора достали из Каспия участники экологической акции «Чистый берег» в Актау в Международный День Каспия 12 августа.