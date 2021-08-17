Превышение концентрации аммиака: В отношении «КазАзот» назначена внеплановая проверка

Фото из архива Лады
В ходе проведения ночного рейда специалисты департамента экологии по Мангистауской области в ТОО «КазАзот» выявили превышение нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны.
О результатах будет сообщено дополнительно.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.
Сегодня, 17 августа, выбросы с предприятия снова вызвали негодование жителей Актау.
- На основании представления природоохранной прокуратуры региона в отношении предприятия назначена внеплановая проверка, - сообщили экологи.
О результатах будет сообщено дополнительно.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.
Сегодня, 17 августа, выбросы с предприятия снова вызвали негодование жителей Актау.
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