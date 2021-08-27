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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:06

Просмотров: 1203

На спуске к набережной в 4 микрорайоне Актау клумбы и деревья высохли и погибли

Почти все зелёные насаждения засохли на спуске 4А микрорайона. Жители присылают фотографии и вспоминают слова акима, который пообещал улучшить качество полива зелёных насаждений в этом году.

Фото Рашида Исмагилова
Горожане сообщают, что деревья на спуске 4А микрорайона погибли и превратились в сухостой.

На спуске к набережной в 4 микрорайоне Актау клумбы и деревья высохли и погибли


- Раньше здесь цвели розы, а что сейчас? Они просто-напросто зачахли, и их совсем не осталось. Деревья, большая часть из которых уже сухостой, спилили и побросали здесь же, - жалуется местная жительница Салтанат.


На спуске к набережной в 4 микрорайоне Актау клумбы и деревья высохли и погибли

На спуске к набережной в 4 микрорайоне Актау клумбы и деревья высохли и погибли


На одном из высохших деревьев свито гнездо, но птиц там уже давно нет.

На спуске к набережной в 4 микрорайоне Актау клумбы и деревья высохли и погибли


Напомним, как обещал в начале мая аким города Нурдаулет Килыбай, полив деревьев планируют производить в ночное время.

На спуске к набережной в 4 микрорайоне Актау клумбы и деревья высохли и погибли




- В прошлом году была частная копания, качество низкое. В любом случае, хуже, чем в прошлом году, я, однозначно, могу гарантировать, не будет, - сказал тогда глава города.



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Комментарии ( 6 )

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  • Галина63
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:49
Надо через суд вернуть сотни миллионов, выделенных на полив с тех, кому они были перечисленны. И на такую же сумму оштрафовать
 
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 Wins (Посетители) Сегодня, 12:17
Ну вот в следующем году хуже чем в этом точно не будет. Но это не точно.
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 11:45
к уголовной ответственности Акима города и его зама по озеленению который высказывался на страницах Актау ЛАДА "что в этом году хучем чем в прошлом не будет" прямая его цитата, весь просто весь город в сухостоях + долбанные поливалки ездят с нарушениями по тротуарным (пешеходным) дорожкам. сама машина весит 2-2,5 тонны + еще воды кубов 7-10 в них.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:03
Хорошо ба на останках этих деревьев развесить портреты местных "вождей".
Народ должен знать в лицо своих "героев".
Да и плюнуть будет куда.
 
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 Альфарий (Посетители) Сегодня, 09:25
Ну что поделать, придётся снести все и построить ещё одну элитную высотку.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 08:39
Да здравствует нынешняя власть!
Бездарность, неумение, последнии места в рейтингах. Вот и результат.
Какой был зелёный город когда-то, пока не пришли в город к власти ,,заезжие,, ,,есеновские,, ,,обещалки,, и не черта не имеющие ни сострадания ни совести.
И что обидно, им пофиг, у них свои алчные интересы и город только превратиться в степь.
 
 

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