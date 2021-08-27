На спуске к набережной в 4 микрорайоне Актау клумбы и деревья высохли и погибли

- Раньше здесь цвели розы, а что сейчас? Они просто-напросто зачахли, и их совсем не осталось. Деревья, большая часть из которых уже сухостой, спилили и побросали здесь же, - жалуется местная жительница Салтанат.

- В прошлом году была частная копания, качество низкое. В любом случае, хуже, чем в прошлом году, я, однозначно, могу гарантировать, не будет, - сказал тогда глава города.