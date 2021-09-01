«Останки» кораблей и мусор: Пляж в селе Курык сняли с высоты птичьего полёта

Фото с профиля olya.mix в Instagram
Съёмку с квадрокоптера Ольга Михайлова проводила на этих выходных на пляже села Курык, не доезжая до производственной базы компании «Ersai».
Корабли, как видно по фото, давно затонули. От них остались лишь деревянные останки.
Бич Мангистау, по словам Ольги Михайловой, это мусор.
Ранее Ольга Михайлова сняла над заливом Александра Бековича-Черкасского в районе порта Курык стаю розовых фламинго.
- Место очень хорошее: песочек и лазурное море. Красиво смотрится с высоты птичьего полёта, но только лишь с высоты. Когда подъезжаешь, пляж - «минное поле», да и сам подход к морю - свалка. Жаль, что наши жители совсем не умеют ценить красоту своих мест. Отдыхают в основном местные сельчане. Детей очень много. При этом родители оставляют за собой горы мусора, - рассказывает фотолюбитель.
Корабли, как видно по фото, давно затонули. От них остались лишь деревянные останки.
- Одни говорят, что это иранские суда, другие говорят, что из России со времен XVIII-XIX веков. Но точной информации, к сожалению, нет. Сейчас их потихоньку местные растаскивают на металл, - говорит фотолюбитель.
Бич Мангистау, по словам Ольги Михайловой, это мусор.
- Сам залив Александра Бековича-Черкасского видел многое во времена Хивинского похода, Адаевского восстановления и становления, уклада и порядка нынешнего времени. Вот бы сохранили бы это место как достопримечательность. Многие с гордостью пишут в социальных сетях, побывав здесь, что это «наш Курык», «наш пляж». Вот ещё бы сделали бы его чистым, тогда цены бы не было этому месту. Сил нет бороться с «мусором» в голове людей, - подытожила Ольга Михайлова.
Ранее Ольга Михайлова сняла над заливом Александра Бековича-Черкасского в районе порта Курык стаю розовых фламинго.