«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.41 KZT
  • €1 = 502.88 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 954

«Останки» кораблей и мусор: Пляж в селе Курык сняли с высоты птичьего полёта

Автором снимков является местный фотолюбитель и путешественник по Мангистау Ольга Михайлова.

Фото с профиля olya.mix в Instagram
Съёмку с квадрокоптера Ольга Михайлова проводила на этих выходных на пляже села Курык, не доезжая до производственной базы компании «Ersai».

«Останки» кораблей и мусор: Пляж в селе Курык сняли с высоты птичьего полёта


- Место очень хорошее: песочек и лазурное море. Красиво смотрится с высоты птичьего полёта, но только лишь с высоты. Когда подъезжаешь, пляж - «минное поле», да и сам подход к морю - свалка. Жаль, что наши жители совсем не умеют ценить красоту своих мест. Отдыхают в основном местные сельчане. Детей очень много. При этом родители оставляют за собой горы мусора, - рассказывает фотолюбитель.


Корабли, как видно по фото, давно затонули. От них остались лишь деревянные останки.

«Останки» кораблей и мусор: Пляж в селе Курык сняли с высоты птичьего полёта


- Одни говорят, что это иранские суда, другие говорят, что из России со времен XVIII-XIX веков. Но точной информации, к сожалению, нет. Сейчас их потихоньку местные растаскивают на металл, - говорит фотолюбитель.


Бич Мангистау, по словам Ольги Михайловой, это мусор.

- Сам залив Александра Бековича-Черкасского видел многое во времена Хивинского похода, Адаевского восстановления и становления, уклада и порядка нынешнего времени. Вот бы сохранили бы это место как достопримечательность. Многие с гордостью пишут в социальных сетях, побывав здесь, что это «наш Курык», «наш пляж». Вот ещё бы сделали бы его чистым, тогда цены бы не было этому месту. Сил нет бороться с «мусором» в голове людей, - подытожила Ольга Михайлова.


«Останки» кораблей и мусор: Пляж в селе Курык сняли с высоты птичьего полёта


Ранее Ольга Михайлова сняла над заливом Александра Бековича-Черкасского в районе порта Курык стаю розовых фламинго.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:34
Вы сейчас расхвалите это место что в следующем году туда приедут и застроят всякими риксосами! Счастье любит тишину! В тихоря приезжайте и наслаждайтесь.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика