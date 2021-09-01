«Останки» кораблей и мусор: Пляж в селе Курык сняли с высоты птичьего полёта

- Место очень хорошее: песочек и лазурное море. Красиво смотрится с высоты птичьего полёта, но только лишь с высоты. Когда подъезжаешь, пляж - «минное поле», да и сам подход к морю - свалка. Жаль, что наши жители совсем не умеют ценить красоту своих мест. Отдыхают в основном местные сельчане. Детей очень много. При этом родители оставляют за собой горы мусора, - рассказывает фотолюбитель.

- Одни говорят, что это иранские суда, другие говорят, что из России со времен XVIII-XIX веков. Но точной информации, к сожалению, нет. Сейчас их потихоньку местные растаскивают на металл, - говорит фотолюбитель.

- Сам залив Александра Бековича-Черкасского видел многое во времена Хивинского похода, Адаевского восстановления и становления, уклада и порядка нынешнего времени. Вот бы сохранили бы это место как достопримечательность. Многие с гордостью пишут в социальных сетях, побывав здесь, что это «наш Курык», «наш пляж». Вот ещё бы сделали бы его чистым, тогда цены бы не было этому месту. Сил нет бороться с «мусором» в голове людей, - подытожила Ольга Михайлова.