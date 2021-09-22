Превышение концентрации аммиака на «КазАзот»: На предприятие наложены штрафы

Фото из архива Lada.kz
Пробы были отобраны после жалоб горожан на выбросы с АО «КазАзот».
Экологи установили превышение ПДК аммиака на 0,57 мг/м³. Концентрация аммиака в воздухе составила 0,77 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³. Также были сделаны пробы из печей подогрева. Здесь же результат исследования проб выявил превышение ПДК оксида углерода - 0,78358 грамм в секунду.
В итоге в отношении АО «КазАзот» составлены протоколы по статьям 331 (Нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения) и 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).
В общей сложности сумма штрафа составит более 4 миллионов тенге.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.
В отношении предприятия экологи назначили внеплановую проверку.
Экологи установили превышение ПДК аммиака на 0,57 мг/м³. Концентрация аммиака в воздухе составила 0,77 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³. Также были сделаны пробы из печей подогрева. Здесь же результат исследования проб выявил превышение ПДК оксида углерода - 0,78358 грамм в секунду.
В итоге в отношении АО «КазАзот» составлены протоколы по статьям 331 (Нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения) и 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).
В общей сложности сумма штрафа составит более 4 миллионов тенге.
Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.
В отношении предприятия экологи назначили внеплановую проверку.