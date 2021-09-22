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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 1361

Превышение концентрации аммиака на «КазАзот»: На предприятие наложены штрафы

Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака в воздухе за пределами санитарной зоны предприятия, сообщает департамент экологии Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Пробы были отобраны после жалоб горожан на выбросы с АО «КазАзот».

Экологи установили превышение ПДК аммиака на 0,57 мг/м³. Концентрация аммиака в воздухе составила 0,77 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³. Также были сделаны пробы из печей подогрева. Здесь же результат исследования проб выявил превышение ПДК оксида углерода - 0,78358 грамм в секунду.

В итоге в отношении АО «КазАзот» составлены протоколы по статьям 331 (Нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения) и 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).

В общей сложности сумма штрафа составит более 4 миллионов тенге.

Напомним, обильные выбросы с «КазАзот» напугали горожан в ночь на 15 августа.

В отношении предприятия экологи назначили внеплановую проверку.



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Комментарии ( 6 )

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  • arsenal
  • Pinochet
  • alixah
  • zhanino
 Куато (Посетители) Сегодня, 12:57
Я за остановку завода, до полного устранения несоответствия!
Эти 4 млн (если даже оплатят) пойдут в казну "казнакрадам". А жителям, которые дышали этими выбросами, что от этого?! Кто возместит здоровье?
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 12:46
В общей сложности сумма штрафа составит более 4 миллионов тенге.

А почему не оставновка предприятия до устранения причин? Для них 4 ляма это ничто, каждую неделю будут платить - не заметят даже.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:07
Как же так? Замеряли своим газоанализатором с отрезанными датчиками и вобще чистейший воздух был. А тут раз и превышение. Чудеса. rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 12:04
Соковый пар, какое аппетитное словосочетание )))
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:52
Цитата: Ingul
А как красиво, совсем недавно, рассказывал об отсутствии вредных выбросов представитель "Казазот"!

я бы послушал как он также красиво прокоментирует
протоколы по статьям 331 (Нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения) и 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:31
А как красиво, совсем недавно, рассказывал об отсутствии вредных выбросов представитель "Казазот"!
Спецы хреновы, не могут использовать даже то, что создано до них.
Про новые серьезные объекты помолчу.
 
 

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