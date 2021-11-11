СМИ: Высота волн в Каспийском море вчера достигла 5,4 метра

Фото 1news.az
Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовала фактическую погоду в стране.
По информации Azerbaycan24.com и 1news.az, 10 ноября 2021 года высота волн в Каспийском море достигла 5,4 метра. В ряде городов страны максимальная скорость ветра достигла 38 м/с.
Напомним, в 2019 году в акватории Каспия в Азербайджане высота волн достигла 7,9 метра. Где и когда были зарегистрированы самые большие волны на Каспии и может ли произойти цунами на Каспии, читать здесь.
По информации Azerbaycan24.com и 1news.az, 10 ноября 2021 года высота волн в Каспийском море достигла 5,4 метра. В ряде городов страны максимальная скорость ветра достигла 38 м/с.
Напомним, в 2019 году в акватории Каспия в Азербайджане высота волн достигла 7,9 метра. Где и когда были зарегистрированы самые большие волны на Каспии и может ли произойти цунами на Каспии, читать здесь.