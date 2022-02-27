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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 2504

Еще один слив в море обеспокоил жителей Актау

Установленные с выходом в море сливные трубы обнаружили на одном из участков в районе баз отдыха.

Кадр видео
Пластиковые трубы отдыхающие заметили на прошлых выходных на земельном участке, располагающемся между базами отдыха «WestHome» и домом отдыха «Сая», примерно в 13 километрах от Актау. На данной территории последний год-полтора ведётся активное строительство.



- Насколько мне известно, этот участок переходил из рук в руки. Кому он принадлежит на сегодняшний день, я не знаю, но якобы им владеют какие-то высокопоставленные лица. А тем временем море стало отступать и оголились вот эти трубы. А на берегу у нас стала появляться пена. Есть ли у них разрешение на слив и что это вообще сливается?, - задался вопросом владелец частного домика у соседствующей рядом базы отдыха Анатолий.


Еще один слив в море обеспокоил жителей Актау


В природоохранной прокуратуре сообщили, что данным фактом поручено заниматься специалистам департамента экологии. Они уже побывали на этом месте, но информацию до сих пор не предоставили.

Корреспонденты Lada.kz также отправились на данную базу отдыха.

Еще один слив в море обеспокоил жителей Актау




Напомним, ранее в Сети появились видеозаписи со сливом сточных вод в районе дома отдыха «Сая» и отеля «Rixos Aktau».



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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:20
По всему побережью в черте города тоже не забудьте проверить, особенно в летнее время, у ривьера в первую очередь
 
 

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