Еще один слив в море обеспокоил жителей Актау

- Насколько мне известно, этот участок переходил из рук в руки. Кому он принадлежит на сегодняшний день, я не знаю, но якобы им владеют какие-то высокопоставленные лица. А тем временем море стало отступать и оголились вот эти трубы. А на берегу у нас стала появляться пена. Есть ли у них разрешение на слив и что это вообще сливается?, - задался вопросом владелец частного домика у соседствующей рядом базы отдыха Анатолий.

Пластиковые трубы отдыхающие заметили на прошлых выходных на земельном участке, располагающемся между базами отдыха «WestHome» и домом отдыха «Сая», примерно в 13 километрах от Актау. На данной территории последний год-полтора ведётся активное строительство.В природоохранной прокуратуре сообщили, что данным фактом поручено заниматься специалистам департамента экологии. Они уже побывали на этом месте, но информацию до сих пор не предоставили.Корреспонденты Lada.kz также отправились на данную базу отдыха.Напомним, ранее в Сети появились видеозаписи со сливом сточных вод в районе дома отдыха «Сая» и отеля «Rixos Aktau».