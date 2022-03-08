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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 480

Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: компания имеет колоссальный долг по налогам

У компании «Aktau tourism city ltd», которая занималась сбросом сточных вод в акватории Каспийского моря и озера Караколь, имеются крупные долги по налогам. Об этом сообщает информационно-аналитический портал Orda.kz.

Фото Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Как уточняется, налоговая задолженность компании «Aktau tourism city ltd» составила 163 127 162 тенге.

Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: компания имеет колоссальный долг по налогам


Ранее, 5 марта сообщалось, что внеплановая проверка местными экологами в отношении филиала частной компании «Aktau tourism city ltd» подтвердила факт сброса бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. По результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам.

Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: компания имеет колоссальный долг по налогам



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Комментарии ( 2 )

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  • Ingul
  • elek
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:39
компания имеет колоссальный долг по налогам

Впаяйте ей ещё такую же сумму штрафа за сброс сточных вод в акваторию Каспийского моря и озера Караколь, которая по результатам анализа проб воды, травила водоёмы нитратами и хлоридами, тем более, что внеплановая проверка местными экологами, подтвердила этот факт.
 
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  • Ingul
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  • Purins
 Sir S (Посетители) Сегодня, 15:19
Кто-то крышует из чиновников. Вы попробуйте ТОО или ИП не заплатить один квартал налоги, так вам сразу перекроют все счета в банках. А тут огромные суммы, и нормально.
 
 

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