Сброс сточных вод в Каспий и Караколь: компания имеет колоссальный долг по налогам

Фото Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Как уточняется, налоговая задолженность компании «Aktau tourism city ltd» составила 163 127 162 тенге.
Ранее, 5 марта сообщалось, что внеплановая проверка местными экологами в отношении филиала частной компании «Aktau tourism city ltd» подтвердила факт сброса бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. По результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам.
Ранее, 5 марта сообщалось, что внеплановая проверка местными экологами в отношении филиала частной компании «Aktau tourism city ltd» подтвердила факт сброса бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. По результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам.