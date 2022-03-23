Сотруднице автомойки ампутировали ногу в Жанаозене

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По информации врачей, девушка в тяжелом состоянии находится в настоящее время в реанимации центральной больницы.
Пострадавшей провели операцию - ей ампутировали ногу.
Напомним, инцидент произошел утром 22 марта на автомойке «Empire» в Жанаозене.
В полиции сообщили, что водитель Kia Rio после ДТП влетел в автомойку и сбил работницу.
Видео предоставили очевидцы события
Пострадавшей провели операцию - ей ампутировали ногу.
Напомним, инцидент произошел утром 22 марта на автомойке «Empire» в Жанаозене.
В полиции сообщили, что водитель Kia Rio после ДТП влетел в автомойку и сбил работницу.
Видео предоставили очевидцы события