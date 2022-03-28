ДТП в Актау: перебегавшую дорогу не по пешеходному переходу 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу

Кадр с видеоролика
Стали известны подробности ДТП, в результате которого водитель Toyota Camry допустил наезд на пешехода.
-27 марта 2022 года около 15:30 часов водитель автотранспорта марки Toyota Camry в 12 микрорайоне напротив заправки «Qazaq Oil» не предпринял меры при обнаружении препятствия для движения и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. 16-летнюю девушку доставили в Мангистаускую детскую областную больницу. На водителя составлен административный протокол по статье 610 ч.1 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что видеорегистратор снял момент наезда на человека, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу в Актау. На кадрах видео видно, как два человека пытались перебежать дорогу. Однако одного из них сбил автомобиль.
-27 марта 2022 года около 15:30 часов водитель автотранспорта марки Toyota Camry в 12 микрорайоне напротив заправки «Qazaq Oil» не предпринял меры при обнаружении препятствия для движения и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. 16-летнюю девушку доставили в Мангистаускую детскую областную больницу. На водителя составлен административный протокол по статье 610 ч.1 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что видеорегистратор снял момент наезда на человека, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу в Актау. На кадрах видео видно, как два человека пытались перебежать дорогу. Однако одного из них сбил автомобиль.