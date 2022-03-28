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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 53

ДТП в Актау: перебегавшую дорогу не по пешеходному переходу 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу

Пешеходом, которую сбили на дороге между 27 и 12 микрорайонами Актау, оказалась 16-летняя девушка. Её госпитализировали в больницу. На водителя Toyota Camry составили административный протокол. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
Стали известны подробности ДТП, в результате которого водитель Toyota Camry допустил наезд на пешехода.

-27 марта 2022 года около 15:30 часов водитель автотранспорта марки Toyota Camry в 12 микрорайоне напротив заправки «Qazaq Oil» не предпринял меры при обнаружении препятствия для движения и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. 16-летнюю девушку доставили в Мангистаускую детскую областную больницу. На водителя составлен административный протокол по статье 610 ч.1 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ранее сообщалось о том, что видеорегистратор снял момент наезда на человека, перебегавшего дорогу не по пешеходному переходу в Актау. На кадрах видео видно, как два человека пытались перебежать дорогу. Однако одного из них сбил автомобиль.



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Комментарии ( 1 )

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  • Bass66
  • Adai11
  • Purins
 Empro (Посетители) Сегодня, 13:25
Вот так и выходит. Водитель реально не успел отреагировать, за стойкой не видно было.
Девушке выздоровления и мозгов!
 
 

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