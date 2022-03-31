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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 1649

ДТП в 29А микрорайоне Актау: водитель ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу движения

Стали известны подробности дорожной аварии, произошедшей на дороге в 29А микрорайоне.

фото предоставили в ДП Мангистауской области
Полицейские рассказали подробности ДТП в 29А микрорайоне.

- Сегодня, 31 марта, в 12:34 часов на пульт дежурного 102 УП города Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 29А микрорайоне. Водитель автотранспорта ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автотранспортом Chevrolet Camaro. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

В Мангистауской областной больнице сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-211440 1991 года рождения. Его доставили в больницу. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Ранее сообщалось о том, что на дороге в 29А микрорайоне Актау произошло столкновение двух автомобилей. По данным очевидца аварии, водитель ВАЗ-211440 после ДТП потерял сознание. Плохо стало и девушке, ехавшей в салоне ВАЗ-211440.



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Комментарии ( 5 )

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Маряк (Посетители) Сегодня, 21:05
Прискорбно, что даже страховка не поможет восстановить прежнее состояние Камаро...
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 19:57
Грёбанный шумахер , что натворил !!!
 
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  • Tankushka
  • alixah
 Ирон (Посетители) Сегодня, 19:37
Надо было писать шевроле КАМАРО двигался по своей полосе и тут появилась эта гнида на тазике и влетела. Поцан попал хотя вроде не мальчик 31 год а вот с мозгами проблемы где теперь деньги брать
 
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  • Ирон
  • Василий Кравчук
  • Имярек
  • alixah
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:19
Камару жалко!
 
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 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 19:16
Конечно станет плохо, после того когда у видел какую тачку разбили и сколько это будет стоить! Но как всегда, работы нет, машина не моя, страховки нет. Ассалам аллейкум! Суд заставить выплатить по 5000 в месяц на 500 лет.
 
 

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