ДТП в 29А микрорайоне Актау: водитель ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу движения

фото предоставили в ДП Мангистауской области
Полицейские рассказали подробности ДТП в 29А микрорайоне.
- Сегодня, 31 марта, в 12:34 часов на пульт дежурного 102 УП города Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 29А микрорайоне. Водитель автотранспорта ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автотранспортом Chevrolet Camaro. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В Мангистауской областной больнице сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-211440 1991 года рождения. Его доставили в больницу. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.
Ранее сообщалось о том, что на дороге в 29А микрорайоне Актау произошло столкновение двух автомобилей. По данным очевидца аварии, водитель ВАЗ-211440 после ДТП потерял сознание. Плохо стало и девушке, ехавшей в салоне ВАЗ-211440.
- Сегодня, 31 марта, в 12:34 часов на пульт дежурного 102 УП города Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 29А микрорайоне. Водитель автотранспорта ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автотранспортом Chevrolet Camaro. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В Мангистауской областной больнице сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-211440 1991 года рождения. Его доставили в больницу. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.
Ранее сообщалось о том, что на дороге в 29А микрорайоне Актау произошло столкновение двух автомобилей. По данным очевидца аварии, водитель ВАЗ-211440 после ДТП потерял сознание. Плохо стало и девушке, ехавшей в салоне ВАЗ-211440.