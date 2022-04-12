«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Апреля
+13...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.53 KZT
  • €1 = 491.02 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:31

Просмотров: 142

В школе-лицее «Дарын» в Актау произошёл пожар: школьников эвакуировали

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным ДЧС Мангистауской области, произошло короткое замыкание в электропроводке светильника. Пострадавших нет. Школьников и администрацию эвакуировали.

Фото из архива Lada.kz
Сегодня, 12 апреля, примерно в 09:21 в туалетной комнате школы-лицея «Дарын» загорелся натяжной потолок на площади 15 квадратных метров.

- Силами ДЧС эвакуировано 50 детей, остальные 450 детей самостоятельно вышли из здания. В 09:32 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки светильника. Было задействовано 20 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, - сообщил главный специалист УЧС города Актау Кайсар Нурманов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что школа-лицей «Дарын» расположена в здании, рядом с которым находится автозаправочная станция. Тогда директор учебного заведения сообщила, что не собирается останавливать учебный процесс, и только в следующем учебном году переедет в новое здание.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика