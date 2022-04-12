В школе-лицее «Дарын» в Актау произошёл пожар: школьников эвакуировали

Фото из архива Lada.kz
Сегодня, 12 апреля, примерно в 09:21 в туалетной комнате школы-лицея «Дарын» загорелся натяжной потолок на площади 15 квадратных метров.
- Силами ДЧС эвакуировано 50 детей, остальные 450 детей самостоятельно вышли из здания. В 09:32 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки светильника. Было задействовано 20 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, - сообщил главный специалист УЧС города Актау Кайсар Нурманов.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что школа-лицей «Дарын» расположена в здании, рядом с которым находится автозаправочная станция. Тогда директор учебного заведения сообщила, что не собирается останавливать учебный процесс, и только в следующем учебном году переедет в новое здание.
- Силами ДЧС эвакуировано 50 детей, остальные 450 детей самостоятельно вышли из здания. В 09:32 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки светильника. Было задействовано 20 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, - сообщил главный специалист УЧС города Актау Кайсар Нурманов.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что школа-лицей «Дарын» расположена в здании, рядом с которым находится автозаправочная станция. Тогда директор учебного заведения сообщила, что не собирается останавливать учебный процесс, и только в следующем учебном году переедет в новое здание.
Оставьте свой комментарий первым.