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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 1429

Мораторий всемогущий! Школа-лицей в Актау по-прежнему находится рядом с автозаправочной станцией

Руководство школы-лицея «Дарын» в Актау планирует переехать в новое здание только в следующем учебном году. Пока тысяча школьников продолжают учиться в здании, расположенном рядом с автозаправочной станцией. В управлении по чрезвычайным ситуациям и Актауском городском акимате заявили, что из-за моратория они не имеют право проводить какие-либо проверки, а значит не могут повлиять на сложившуюся опасную ситуацию.

Фото из архива Lada.kz
Директор школы-лицея «Дарын» в беседе с корреспондентом Lada.kz рассказала, из каких соображений было выбрано здание, рядом с которым расположена автозаправочная станция.

- Проблема в том, что в городе нет ни одного здания, которое бы подходило для школы. Мы нашли этот вариант. Тогда здание было в черновом виде. Всё отремонтировали и создали все условия для учебного процесса. На момент открытия школы АЗС уже было. Но у меня были все разрешительные документы, в том числе и от органов ЧС, которые дали добро на размещение школы в этом здании. Я понимаю всевозможные риски, но не могу прервать учебный процесс. Найдены два здания. Решается вопрос о ремонте. Нужны финансы, - рассказала директор школы Амангуль Жубанова.

Сведения о том, что вопрос о размещении школы в здании рядом с АЗС согласовывали с управлением по чрезвычайным ситуациям Актау, в ведомстве опровергли.

- С 2011 года МЧС лишили контрольных функций. Другими словами, мы не имеет право принимать участие в подготовке проектно-сметной документации. С 2016 года в стране введён мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Конкретно в случае со школой «Дарын» такая: учебное заведение частное. Это значит, что проводить там проверки у нас нет полномочий. Исключение – если кто-то напишет официальное заявление. Однако никто ни из родителей, ни из горожан не обращался к нам с просьбой проверить здание на противопожарное состояние, - прокомментировал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.

В Актауском городском акимате тоже сослались на мораторий, из-за которого представители местной исполнительной власти не в силах повлиять на ситуацию.

- Расстояние между зданием и АГЗС определяется на основании экспертизы перед началом строительных работ. Проведение экспертизы не входит в компетенцию акимата города. Акимат города информирован о вводе в эксплуатацию школы для одарённых детей в административном здании. Однако, поскольку школа принадлежит индивидуальному предпринимателю, местный исполнительный орган не может провести проверку. Акиматом города даны рекомендации владельцу школы о переезде в другое здание, - сообщили в отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата города Актау.

По информации директора школы, учебное заведение переедет в следующем учебном году.

От автора:

Символично, что материал о ситуации вокруг школы «Дарын» я написала в тот день, когда в соседнем западном регионе – Актюбинской области, произошёл взрыв газа на АЗС. В результате ЧП погиб один человек. А теперь представьте, если такой же взрыв произойдёт на АЗС рядом со школой «Дарын» в Актау. Не нужно быть пожарным или экспертом в области пожарной безопасности – чтобы понимать всевозможные риски, которые можно устранить, если ответственные люди обратят внимание на проблему, а не будут разбегаться по сторонам, прикрываясь мораторием.



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Комментарии ( 1 )

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Xpert (Посетители) Сегодня, 22:58
1. Расстояния от АЗС (АГЗС) регулируются СН РК 4.03-02-2012 АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ – АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, а именно п 6.1.7 Минимальные расстояния от АЗС-АГЗС до объектов, не относящихся к ним п.3 Жилые и общественные здания -60 м
Предприниматель строивший здание школы нарушил данную СЗЗ, построив школу ближе 20 метров от цистерн с горючим (а их там, согласно снимкам Гугла, минимум 4, хоть и полу закопанные)
2. Проверить предпринимателя для акимата не составляет ничего сложного. Берешь ЭЦП соседа, брата, свата, прохожего и т.д. и катаешь заяву себе. Просто не заинтересованы в этом.
 
 

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