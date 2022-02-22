Мораторий всемогущий! Школа-лицей в Актау по-прежнему находится рядом с автозаправочной станцией

Фото из архива Lada.kz
Директор школы-лицея «Дарын» в беседе с корреспондентом Lada.kz рассказала, из каких соображений было выбрано здание, рядом с которым расположена автозаправочная станция.
- Проблема в том, что в городе нет ни одного здания, которое бы подходило для школы. Мы нашли этот вариант. Тогда здание было в черновом виде. Всё отремонтировали и создали все условия для учебного процесса. На момент открытия школы АЗС уже было. Но у меня были все разрешительные документы, в том числе и от органов ЧС, которые дали добро на размещение школы в этом здании. Я понимаю всевозможные риски, но не могу прервать учебный процесс. Найдены два здания. Решается вопрос о ремонте. Нужны финансы, - рассказала директор школы Амангуль Жубанова.
Сведения о том, что вопрос о размещении школы в здании рядом с АЗС согласовывали с управлением по чрезвычайным ситуациям Актау, в ведомстве опровергли.
- С 2011 года МЧС лишили контрольных функций. Другими словами, мы не имеет право принимать участие в подготовке проектно-сметной документации. С 2016 года в стране введён мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Конкретно в случае со школой «Дарын» такая: учебное заведение частное. Это значит, что проводить там проверки у нас нет полномочий. Исключение – если кто-то напишет официальное заявление. Однако никто ни из родителей, ни из горожан не обращался к нам с просьбой проверить здание на противопожарное состояние, - прокомментировал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.
В Актауском городском акимате тоже сослались на мораторий, из-за которого представители местной исполнительной власти не в силах повлиять на ситуацию.
- Расстояние между зданием и АГЗС определяется на основании экспертизы перед началом строительных работ. Проведение экспертизы не входит в компетенцию акимата города. Акимат города информирован о вводе в эксплуатацию школы для одарённых детей в административном здании. Однако, поскольку школа принадлежит индивидуальному предпринимателю, местный исполнительный орган не может провести проверку. Акиматом города даны рекомендации владельцу школы о переезде в другое здание, - сообщили в отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата города Актау.
По информации директора школы, учебное заведение переедет в следующем учебном году.
От автора:
Символично, что материал о ситуации вокруг школы «Дарын» я написала в тот день, когда в соседнем западном регионе – Актюбинской области, произошёл взрыв газа на АЗС. В результате ЧП погиб один человек. А теперь представьте, если такой же взрыв произойдёт на АЗС рядом со школой «Дарын» в Актау. Не нужно быть пожарным или экспертом в области пожарной безопасности – чтобы понимать всевозможные риски, которые можно устранить, если ответственные люди обратят внимание на проблему, а не будут разбегаться по сторонам, прикрываясь мораторием.
- Проблема в том, что в городе нет ни одного здания, которое бы подходило для школы. Мы нашли этот вариант. Тогда здание было в черновом виде. Всё отремонтировали и создали все условия для учебного процесса. На момент открытия школы АЗС уже было. Но у меня были все разрешительные документы, в том числе и от органов ЧС, которые дали добро на размещение школы в этом здании. Я понимаю всевозможные риски, но не могу прервать учебный процесс. Найдены два здания. Решается вопрос о ремонте. Нужны финансы, - рассказала директор школы Амангуль Жубанова.
Сведения о том, что вопрос о размещении школы в здании рядом с АЗС согласовывали с управлением по чрезвычайным ситуациям Актау, в ведомстве опровергли.
- С 2011 года МЧС лишили контрольных функций. Другими словами, мы не имеет право принимать участие в подготовке проектно-сметной документации. С 2016 года в стране введён мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Конкретно в случае со школой «Дарын» такая: учебное заведение частное. Это значит, что проводить там проверки у нас нет полномочий. Исключение – если кто-то напишет официальное заявление. Однако никто ни из родителей, ни из горожан не обращался к нам с просьбой проверить здание на противопожарное состояние, - прокомментировал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.
В Актауском городском акимате тоже сослались на мораторий, из-за которого представители местной исполнительной власти не в силах повлиять на ситуацию.
- Расстояние между зданием и АГЗС определяется на основании экспертизы перед началом строительных работ. Проведение экспертизы не входит в компетенцию акимата города. Акимат города информирован о вводе в эксплуатацию школы для одарённых детей в административном здании. Однако, поскольку школа принадлежит индивидуальному предпринимателю, местный исполнительный орган не может провести проверку. Акиматом города даны рекомендации владельцу школы о переезде в другое здание, - сообщили в отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата города Актау.
По информации директора школы, учебное заведение переедет в следующем учебном году.
От автора:
Символично, что материал о ситуации вокруг школы «Дарын» я написала в тот день, когда в соседнем западном регионе – Актюбинской области, произошёл взрыв газа на АЗС. В результате ЧП погиб один человек. А теперь представьте, если такой же взрыв произойдёт на АЗС рядом со школой «Дарын» в Актау. Не нужно быть пожарным или экспертом в области пожарной безопасности – чтобы понимать всевозможные риски, которые можно устранить, если ответственные люди обратят внимание на проблему, а не будут разбегаться по сторонам, прикрываясь мораторием.