ДТП с полицейским авто в Актау: Кто был госпитализирован

Фото очевидцев
Медики госпитализировали молодого человека, который находился за рулём Hyundai Accent.
В данный момент он находится в нейрохирургическом отделении.
Напомним, дорожный инцидент произошёл в ночь на 30 апреля.
Видео с моментом аварии зафиксировала камера наружного наблюдения.
В данный момент он находится в нейрохирургическом отделении.
Напомним, дорожный инцидент произошёл в ночь на 30 апреля.
Видео с моментом аварии зафиксировала камера наружного наблюдения.
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