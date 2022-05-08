Массовое ДТП в Актау: Двое пострадавших по-прежнему в больнице

Фото очевидцев
Как сообщили в областной многопрофильной больнице, из шести пострадавших в ДТП двое продолжают лечение в медучреждении.
Оба пациента - мужчины. Один из них - молодой человек 1998 года рождения - получил открытый перелом левой бедренной кости. У второго пострадавшего 1989 года рождения диагностирован закрытый перелом левой бедренной кости. Они находятся в отделении травматологии.
Напомним, дорожная авария произошла вечером 7 мая в 9А микрорайоне, напротив клуба «H2O». Пострадали шесть человек.
Оба пациента - мужчины. Один из них - молодой человек 1998 года рождения - получил открытый перелом левой бедренной кости. У второго пострадавшего 1989 года рождения диагностирован закрытый перелом левой бедренной кости. Они находятся в отделении травматологии.
Напомним, дорожная авария произошла вечером 7 мая в 9А микрорайоне, напротив клуба «H2O». Пострадали шесть человек.
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