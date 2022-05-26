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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 241

За прошедшие сутки полиция Мангистау выписала нарушителям 119 протоколов

В Мангистау 89 выпускников наказали за нарушение закона во время празднования 25 мая. Полиция зафиксировала 16 подростков, которые сели за руль авто, не имея водительских прав. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
В Мангистау были задействованы 346 полицейских в обеспечении безопасности и охране общественного порядка 25 мая. На набережной патрулировали работники правоохранительных органов и сотрудники ювенальной полиции. Наряды присутствовали на улицах, в общественных местах и развлекательных заведениях.

Однако, несмотря на старания полиции, выпускники Мангистау устроили беспредельную езду на дорогах. Видео с вызывающим поведением подростков появилось в Сети вчера. По ним стражи порядка провели проверку.

- Установлено, что выпускники организовывали кортежи из иномарок, а затем размещали фото и видеоматериалы, где зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения. Многие кортежи устраивали опасную езду: пассажиры вылезали из окон авто, тем самым подвергая свою жизнь опасности. За это административную ответственность понесли 55 человек. Еще 16 сели за руль автомобилей без водительских прав. Всего за прошедшие сутки в отношении 89 лиц полиция составила 119 административных протоколов, из них 35 автомобилей закрыты на штрафстоянку, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Ранее сообщалось о том, что в Мангистау семь выпускников пострадали при ДТП. Двое молодых людей находятся в тяжелом состоянии.



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