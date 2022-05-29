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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 555

Грузовик «вписался» в ГАЗель: момент ДТП попал на видео в пригороде Актау

Дорожная авария произошла напротив автозаправки «Helios», на промзоне Актау.

Кадр видео
В Сети появилось видео с моментом столкновения«Shachman» и ГАЗели. На кадрах в разворачивающуюся ГАЗель на скорости врезается грузовик.

Как сообщили в департаменте полиции региона, авария произошла 24 мая около 18:20.

В результате ДТП пострадал водитель ГАЗели. Он был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.

- Водитель «Shachman» не предпринял меры при возникновении препятствия и совершил столкновение с ГАЗелью. На водителя грузовика был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материалы дела направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям Актау, - сообщили в ведомстве.


Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.

Виновника ждёт штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на полгода.




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Комментарии ( 3 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 12:00
Интересная логика у дознавателей Жонпола. Дураку ясно, что самосвальщик просто физически не мог ничего сделать, так как Газелист начал совершать манёвр прямо перед ним (получается он даже в зеркала не смотрел) и счёт времени шёл на доли секунды.
Но виноват всё равно Шахман. Как так?!
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 11:39
Ещё и грузовика оштрафовали, за, что не понятно!
 
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 Yanis (Посетители) Сегодня, 11:20
А разве это не Газель начала внезапный разворот?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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