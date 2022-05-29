Грузовик «вписался» в ГАЗель: момент ДТП попал на видео в пригороде Актау

- Водитель «Shachman» не предпринял меры при возникновении препятствия и совершил столкновение с ГАЗелью. На водителя грузовика был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материалы дела направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям Актау, - сообщили в ведомстве.

В Сети появилось видео с моментом столкновения«Shachman» и ГАЗели. На кадрах в разворачивающуюся ГАЗель на скорости врезается грузовик.Как сообщили в департаменте полиции региона, авария произошла 24 мая около 18:20.В результате ДТП пострадал водитель ГАЗели. Он был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.Виновника ждёт штраф в размереили лишение права управления транспортным средством на