Грузовик «вписался» в ГАЗель: момент ДТП попал на видео в пригороде Актау

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В Сети появилось видео с моментом столкновения«Shachman» и ГАЗели. На кадрах в разворачивающуюся ГАЗель на скорости врезается грузовик.
Как сообщили в департаменте полиции региона, авария произошла 24 мая около 18:20.
В результате ДТП пострадал водитель ГАЗели. Он был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.
Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.
Виновника ждёт штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на полгода.
Как сообщили в департаменте полиции региона, авария произошла 24 мая около 18:20.
В результате ДТП пострадал водитель ГАЗели. Он был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.
- Водитель «Shachman» не предпринял меры при возникновении препятствия и совершил столкновение с ГАЗелью. На водителя грузовика был составлен протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материалы дела направлены в Специализированный суд по административным правонарушениям Актау, - сообщили в ведомстве.
Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.
Виновника ждёт штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на полгода.