Подросток за рулем в Актау: матери выписали штраф

Кадр видео
В пресс-службе полиции региона сообщили, что 13-лений несовершеннолетний подросток сел за руль автомашины Toyota Hiace.
- На мать подростка составлен административный протокол по части 5 статьи 612 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.
Статья 612. Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления
Пункт 5. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
Напомним, ребенок за рулем на дороге в селе Баянды попал на видео. Кадры сняли очевидцы из соседней машины.
- На мать подростка составлен административный протокол по части 5 статьи 612 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.
Статья 612. Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления
Пункт 5. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
Напомним, ребенок за рулем на дороге в селе Баянды попал на видео. Кадры сняли очевидцы из соседней машины.