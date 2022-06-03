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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 1068

Найдено тело утонувшего подростка на «Солдатском пляже» в Актау

Спасатели нашли тело подростка 2005 года рождения, который, приехав из Бейнеу, утонул во время плавания на «Солдатском пляже» 2 июня. В море юноша вышел на специальной доске (SUP-board). Тело обнаружено в ста метрах от берега. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев
В ДЧС Мангистауской области сообщили о том, что спасатели нашли тело утонувшего подростка.

- В 8:35 утра на побережье Каспийского моря силами ДЧС обнаружен и извлечён труп гражданина 2005 года рождения, который 2 июня во время катания на доске для серфинга упал и утонул, - сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Есен Борашев.

Известно, что погибший подросток - житель посёлка Бейнеу.

Вчера, 2 июня, за один день в ДЧС поступило сразу два сообщения о тонущих подростках: двоих из трех ребят удалось спасти.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Галина63
  • sakura.68
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:54
наказать главу ДЧС! почему спасательный пост стоит новый красивый оборудованный, а люди тонут? пишут в сетях что спасатели откуда то ехали 50 минут
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • malovdmitriy
  • Ingul
  • sakura.68
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:40
Сказали же, что с 1 июня будут поставлены посты со спасателями и полицией. На пляжах всегда в советские времена вышки устанавливали со спасателем наверху, у которого есть бинокль. А рядом моторная лодка, чтоб быстрее доплыть до тонущего. Второй день лета, а четверо утонувших. У нас что спасатели, только для извлечения утонувшего?
Родителям соболезнование, как представлю, не дай бог, у меня внук на год младше всего. Просто ужас! unsmile
 
 

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