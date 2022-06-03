Найдено тело утонувшего подростка на «Солдатском пляже» в Актау

Фото очевидцев
В ДЧС Мангистауской области сообщили о том, что спасатели нашли тело утонувшего подростка.
- В 8:35 утра на побережье Каспийского моря силами ДЧС обнаружен и извлечён труп гражданина 2005 года рождения, который 2 июня во время катания на доске для серфинга упал и утонул, - сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Есен Борашев.
Известно, что погибший подросток - житель посёлка Бейнеу.
Вчера, 2 июня, за один день в ДЧС поступило сразу два сообщения о тонущих подростках: двоих из трех ребят удалось спасти.
- В 8:35 утра на побережье Каспийского моря силами ДЧС обнаружен и извлечён труп гражданина 2005 года рождения, который 2 июня во время катания на доске для серфинга упал и утонул, - сообщил старший дознаватель управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Есен Борашев.
Известно, что погибший подросток - житель посёлка Бейнеу.
Вчера, 2 июня, за один день в ДЧС поступило сразу два сообщения о тонущих подростках: двоих из трех ребят удалось спасти.