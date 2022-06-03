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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 419

Спасатель Актау: «Едва не утонувшие девочки-подростки отплыли от берега на арендованном матрасе и были без жилетов»

Спасатель частного пляжа «Достар» Егор Самохвалов рассказал подробности спасательной операции двух девочек-подростков, которые едва не утонули в Каспийском море. По его словам, девочки были без спасательных жилетов, а надувной матрас они арендовали на «Солдатском пляже».

Скриншот видеоматериала
Егор Самохвалов работает спасателем на частном пляже «Достар». Вчера, 2 июня, он вместе с коллегой Данилом Кожевиным спасли двух девочек подросткового возраста, которые отплыли от берега и просили о помощи.

- Спасатель Абылай, который находился на вышке, заметил через бинокль двух людей, отплывающих от берега на надувном матрасе. Они махали руками и звали на помощь. Девочки пытались грести, но вчера течение было отходящее, опасное. Мы вместе с Данилом бросились спасать их на водном транспорте. Еще один мужчина пытался добраться до девочек с помощью круга, но мы сказали ему возвращаться на берег, иначе он мог утонуть. После того, как мы привезли девочек на берег, мы увидели их подругу, которая первая вызвала полицию, МЧС и родителей. На берегу также нас встретил сотрудник МЧС. Девочкам примерно по 10-13 лет. Они были в шоковом состоянии. Сказали, что арендовали матрас на «Солдатском пляже», жилетов у них не было, - рассказал Егор Самохвалов.

Из сообщений очевидцев следует, что вчера, 2 июня, на «Солдатском пляже» произошло сразу два похожих инцидента.

Первый произошёл с этими девочками, которых удалось спасти.

А второй случай оказался смертельным, 17-летний юноша, приехав из Бейнеу, утонул во время плавания. В море он вышел на специальной доске (SUP-board). Тело обнаружили спасатели на следующий день утром - в ста метрах от берега.



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