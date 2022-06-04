Президент поручил создать спецкомиссию после гибели солдата-срочника в Мангистау

Фото пресс-службы Акорды
Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником - секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым - с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем.
Напомним, сегодня, 4 июня, стало известно о гибели солдата-срочника в воинской части пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе.
- Офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны, - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 4 июня, стало известно о гибели солдата-срочника в воинской части пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе.
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