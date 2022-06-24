Полиция Актау все еще разыскивает подозреваемых в ограблении с попыткой задушить хозяйку квартиры

Фото из архива Lada.kz
Полиция Мангистауской области все еще не нашла подозреваемых в ограблении жительницы 4 микрорайона Актау.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных 22 июня проникли в квартиру в 4 микрорайоне Актау. Дома находились женщина и ребёнок. По словам соседей пострадавшей, женщину пытались задушить куском электрического провода.
- Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребёнком находилась дома, муж был на работе, дверь была не заперта, зашли, душили её проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали ранее соседи пострадавшей.
Ранее сообщалось, что двое неизвестных 22 июня проникли в квартиру в 4 микрорайоне Актау. Дома находились женщина и ребёнок. По словам соседей пострадавшей, женщину пытались задушить куском электрического провода.
- Двое неизвестных граждан ограбили соседку на втором этаже. Она одна с маленьким ребёнком находилась дома, муж был на работе, дверь была не заперта, зашли, душили её проводом, пытали и ограбили квартиру. Слава Богу, что осталась жива, – рассказали ранее соседи пострадавшей.
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