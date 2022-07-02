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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:31

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Мертвую лошадь нашли в районе баз отдыха в Актау

Животное начало гнить.

Фото местного жителя
По словам местного жителя Бориса, он обнаружил мертвую лошадь сегодня, 2 июля, на повороте после базы отдыха «Морячок», у частного участка.

Мертвую лошадь нашли в районе баз отдыха в Актау


Скорее всего, скотина пролежала здесь уже не один день, так как от нее исходит неприятный запах и она начинает разлагаться.



Мужчина также просит обратить внимание властей на установку столбиков, которые препятствуют заезду для машин.

Мертвую лошадь нашли в районе баз отдыха в Актау


- Какой-то стихийный заезд получился, все в столбиках. Непонятно, на каком основании и кто их установил, преградив проезд к морю, - возмущен Борис.





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