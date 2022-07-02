Мертвую лошадь нашли в районе баз отдыха в Актау

Фото местного жителя
По словам местного жителя Бориса, он обнаружил мертвую лошадь сегодня, 2 июля, на повороте после базы отдыха «Морячок», у частного участка.
Скорее всего, скотина пролежала здесь уже не один день, так как от нее исходит неприятный запах и она начинает разлагаться.
Мужчина также просит обратить внимание властей на установку столбиков, которые препятствуют заезду для машин.
Скорее всего, скотина пролежала здесь уже не один день, так как от нее исходит неприятный запах и она начинает разлагаться.
Мужчина также просит обратить внимание властей на установку столбиков, которые препятствуют заезду для машин.
- Какой-то стихийный заезд получился, все в столбиках. Непонятно, на каком основании и кто их установил, преградив проезд к морю, - возмущен Борис.
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