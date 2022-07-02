Мертвую лошадь нашли в районе баз отдыха в Актау

- Какой-то стихийный заезд получился, все в столбиках. Непонятно, на каком основании и кто их установил, преградив проезд к морю, - возмущен Борис.

По словам местного жителя Бориса, он обнаружил мертвую лошадь сегодня, 2 июля, на повороте после базы отдыха «Морячок», у частного участка.Скорее всего, скотина пролежала здесь уже не один день, так как от нее исходит неприятный запах и она начинает разлагаться.Мужчина также просит обратить внимание властей на установку столбиков, которые препятствуют заезду для машин.