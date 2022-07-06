Тело утонувшего мужчины нашли в Актау

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области

Поисковые работы были возобновлены сегодня, 6 июля, с 05:00.



В 08:30 спасатели обнаружили и извлекли тело из воды.



В поисках были задействованы 17 спасателей, четыре единицы техники, два плавсредства и один гидроскутер.



Напомним, молодой мужчина 1993 года рождения утонул вечером 5 июля на берегу моря в микрорайоне «Самал-2». Он - житель Бейнеуского района, приехал на море с родственниками отдохнуть и порыбачить.