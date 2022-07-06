Отец рассказал о нападении на его сына бродячей собаки в Актау

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По словам главы семейства Абдурахмана, вчера вечером его шестилетнего сына чуть не искусали бездомные собаки, которые обустроились перед их домом.
Перед домом №20, как рассказал отец ребенка, проживают несколько бродячих собак со своими щенками. Они вырыли большие норы, где и ютятся. Их также подкармливают жители близлежащих домов. Это, как считает Абдурахман, небезопасно.
Напомним, жители Мангистауской области в случае нападения животных могут обратиться с жалобой в акиматы сельских округов по следующим контактным телефонам:
Город Актау: 8 (7292) 50-40-41
Город Жанаозен: 8 (72934) 72-5-56
Бейнеуский район: 8 (72932) 2-25-80
Каракиянский район: 8 (72937) 2-10-21
Мангистауский район: 8(72931) 2-16-18
Мунайлинский район: 8(7292) 30-40-28
Тупкараганский район: 8(72938) 2-21-28
- Сыну удалось забежать и спрятаться в подъезде. После того, как собаки ушли, он испуганный и в слезах забежал домой, - говорит Абдурахман.
Перед домом №20, как рассказал отец ребенка, проживают несколько бродячих собак со своими щенками. Они вырыли большие норы, где и ютятся. Их также подкармливают жители близлежащих домов. Это, как считает Абдурахман, небезопасно.
- Мы боимся за своих детей, теперь из-за страха они не хотят выходить на улицу. Просим убрать этих собак отсюда. Это опасно! Собака есть собака. В любой момент она может накинуться и укусить детей, - обратился мужчина.
Напомним, жители Мангистауской области в случае нападения животных могут обратиться с жалобой в акиматы сельских округов по следующим контактным телефонам:
Город Актау: 8 (7292) 50-40-41
Город Жанаозен: 8 (72934) 72-5-56
Бейнеуский район: 8 (72932) 2-25-80
Каракиянский район: 8 (72937) 2-10-21
Мангистауский район: 8(72931) 2-16-18
Мунайлинский район: 8(7292) 30-40-28
Тупкараганский район: 8(72938) 2-21-28
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