Отец рассказал о нападении на его сына бродячей собаки в Актау

- Сыну удалось забежать и спрятаться в подъезде. После того, как собаки ушли, он испуганный и в слезах забежал домой, - говорит Абдурахман.

- Мы боимся за своих детей, теперь из-за страха они не хотят выходить на улицу. Просим убрать этих собак отсюда. Это опасно! Собака есть собака. В любой момент она может накинуться и укусить детей, - обратился мужчина.