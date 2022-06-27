Куда жители Актау могут жаловаться на нашествие бродячих собак

Sputnik / Тимур Батыршин
Жительница Актау обратилась к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Она рассказала, что столкнулась со стаей бродячих собак в парке имени Тараса Шевченко.
- Многие говорят, что если не трогать бродячих псов, то они безопасны. Может быть и так, но ведь случаи укусов были в городе, да и никогда не знаешь, что может произойти, что ожидать от животных. Да и в целом ведь стай не должно быть на улицах города, - заявила жительница города.
Специалисты акимата ответили женщине, что в Казахстане вышел закон, который запрещает отстрел бродячих животных.
- С марта 2022 года умерщвление отловленных бродячих животных запрещено, за исключением особей с особо опасными заболеваниями и признаками агрессии. В случае наличия опасности для жизни и здоровья людей специалисты имеют право на отлов таких животных. Столкнувшись с такой ситуацией, люди могут обратиться в актаускую городскую ветеринарную станцию с заявлением, на основании которого будут приняты меры. Ведомство расположено в 3Б микрорайоне Актау (дом 2, каб.302). Можно позвонить по телефону: 52-40-55, - проинформировали специалисты Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что Нурлан Ногаев поручил акимам городов и районов ускорить работу по организации приютов для бродячих собак и кошек.
Жители Мангистауской области в случае нападения животных могут обратиться с жалобой в акиматы сельских округов по следующим контактным телефонам:
Город Актау: 8 (7292) 50-40-41
Город Жанаозен: 8 (72934) 72-5-56
Бейнеуский район: 8 (72932) 2-25-80
Каракиянский район: 8 (72937) 2-10-21
Мангистауский район: 8(72931) 2-16-18
Мунайлинский район: 8(7292) 30-40-28
Тупкараганский район: 8(72938) 2-21-28
- Многие говорят, что если не трогать бродячих псов, то они безопасны. Может быть и так, но ведь случаи укусов были в городе, да и никогда не знаешь, что может произойти, что ожидать от животных. Да и в целом ведь стай не должно быть на улицах города, - заявила жительница города.
Специалисты акимата ответили женщине, что в Казахстане вышел закон, который запрещает отстрел бродячих животных.
- С марта 2022 года умерщвление отловленных бродячих животных запрещено, за исключением особей с особо опасными заболеваниями и признаками агрессии. В случае наличия опасности для жизни и здоровья людей специалисты имеют право на отлов таких животных. Столкнувшись с такой ситуацией, люди могут обратиться в актаускую городскую ветеринарную станцию с заявлением, на основании которого будут приняты меры. Ведомство расположено в 3Б микрорайоне Актау (дом 2, каб.302). Можно позвонить по телефону: 52-40-55, - проинформировали специалисты Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что Нурлан Ногаев поручил акимам городов и районов ускорить работу по организации приютов для бродячих собак и кошек.
Жители Мангистауской области в случае нападения животных могут обратиться с жалобой в акиматы сельских округов по следующим контактным телефонам:
Город Актау: 8 (7292) 50-40-41
Город Жанаозен: 8 (72934) 72-5-56
Бейнеуский район: 8 (72932) 2-25-80
Каракиянский район: 8 (72937) 2-10-21
Мангистауский район: 8(72931) 2-16-18
Мунайлинский район: 8(7292) 30-40-28
Тупкараганский район: 8(72938) 2-21-28