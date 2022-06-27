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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 219

Куда жители Актау могут жаловаться на нашествие бродячих собак

Акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву пожаловались на нашествие бродячих собак. Специалисты разъяснили, куда следует обращаться по этому вопросу, передает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Sputnik / Тимур Батыршин
Жительница Актау обратилась к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Она рассказала, что столкнулась со стаей бродячих собак в парке имени Тараса Шевченко.

- Многие говорят, что если не трогать бродячих псов, то они безопасны. Может быть и так, но ведь случаи укусов были в городе, да и никогда не знаешь, что может произойти, что ожидать от животных. Да и в целом ведь стай не должно быть на улицах города, - заявила жительница города.

Специалисты акимата ответили женщине, что в Казахстане вышел закон, который запрещает отстрел бродячих животных.

- С марта 2022 года умерщвление отловленных бродячих животных запрещено, за исключением особей с особо опасными заболеваниями и признаками агрессии. В случае наличия опасности для жизни и здоровья людей специалисты имеют право на отлов таких животных. Столкнувшись с такой ситуацией, люди могут обратиться в актаускую городскую ветеринарную станцию с заявлением, на основании которого будут приняты меры. Ведомство расположено в 3Б микрорайоне Актау (дом 2, каб.302). Можно позвонить по телефону: 52-40-55, - проинформировали специалисты Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Нурлан Ногаев поручил акимам городов и районов ускорить работу по организации приютов для бродячих собак и кошек.

Жители Мангистауской области в случае нападения животных могут обратиться с жалобой в акиматы сельских округов по следующим контактным телефонам:

Город Актау: 8 (7292) 50-40-41
Город Жанаозен: 8 (72934) 72-5-56
Бейнеуский район: 8 (72932) 2-25-80
Каракиянский район: 8 (72937) 2-10-21
Мангистауский район: 8(72931) 2-16-18
Мунайлинский район: 8(7292) 30-40-28
Тупкараганский район: 8(72938) 2-21-28



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 17:06
А что с приютами то в итоге? Тишина?

всё вижу
 
 

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