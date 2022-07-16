Гибель солдата-срочника из Мангистау: родные погибшего требуют наказать руководство

Фотографию предоставили родственники погибшего солдата-срочника. Фото из архива lada.kz
Близкие Алибека Калбая уверены, что в его смерти виноваты офицеры, допустившие халатность.
Уголовное расследование в отношении 18-летнего сослуживца Алибека Калбая, которого обвиняют в гибели Алибека Калбая, завершено. Его судьбу теперь будет решать суд.
Родные Алибека Калбая остались недовольны таким решением.
Как сообщили в главной военной прокуратуре РК, в отношении рядового Аманжолова следственные действия УК РК закончены. В настоящее время Айболат Аманжолов с санкции суда находится под арестом.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе вооруженных сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.
Позже в деле определился подозреваемый.
Уголовное расследование в отношении 18-летнего сослуживца Алибека Калбая, которого обвиняют в гибели Алибека Калбая, завершено. Его судьбу теперь будет решать суд.
Родные Алибека Калбая остались недовольны таким решением.
- Мы недовольны этим расследованием в целом, потому что виновен не только сослуживец Айболат Аманжолов, а также должностые лица: офицеры, сержанты. В отношении них два месяца назад были возбуждены уголовные дела, но следователь отказался нам давать какие-либо пояснения, - говорит родственница погибшего солдата-срочника Рысгуль Тулегенова.
Как сообщили в главной военной прокуратуре РК, в отношении рядового Аманжолова следственные действия УК РК закончены. В настоящее время Айболат Аманжолов с санкции суда находится под арестом.
- Командир воинской части и командир учебной роты освобождены от занимаемых должностей. Заместителю командира части по воспитательной работе и начальнику военной школы объявлены строгие выговоры, - заявил старший помощник главного военного прокурора РК Еркин Кожахмет.
Напомним, солдат-срочник из Актау погиб спустя несколько дней после призыва.
В Министерстве обороны прокомментировали смерть срочника.
В генштабе вооруженных сил РК сообщили, что гематом в ходе вскрытия не обнаружено.
Родственники погибшего солдата требовали провести честное расследование.
Президент поручил установить истинные причины гибели срочника.
Позже в деле определился подозреваемый.