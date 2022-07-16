Гибель солдата-срочника из Мангистау: родные погибшего требуют наказать руководство

- Мы недовольны этим расследованием в целом, потому что виновен не только сослуживец Айболат Аманжолов, а также должностые лица: офицеры, сержанты. В отношении них два месяца назад были возбуждены уголовные дела, но следователь отказался нам давать какие-либо пояснения, - говорит родственница погибшего солдата-срочника Рысгуль Тулегенова.

- Командир воинской части и командир учебной роты освобождены от занимаемых должностей. Заместителю командира части по воспитательной работе и начальнику военной школы объявлены строгие выговоры, - заявил старший помощник главного военного прокурора РК Еркин Кожахмет.