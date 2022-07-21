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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 208

Призванного из Мангистау солдата «с проблемами головы» отправили в военный госпиталь в Алматы

Медета Амангельды, призванного из Актау и служащего в пограничной части в Атырау, 20 июля авиарейсом с пересадкой в Шымкенте отправили в военный клинический госпиталь министерства обороны РК в Алматы. Об этом изданию «АкЖайык» сообщил отец солдата Октябрь Толемисов.

Медет Амангельды
Отец солдата Октябрь Толемисов рассказал изданию «АкЖайык», что 19 июля МРТ головы Медета показала, что у него острый гайморит, а «с головой» всё в порядке. Октябрь Толемисов сообщил, что после этого военные показали сына врачам в областном психоневрологическом диспансере.

- Там ему пять-шесть врачей задавали вопросы. Он ответил на них адекватно. Нам медики сказали, что с ним всё хорошо, только нужно немного поправить физическое здоровье. Еще 19 июля мы должны были вылететь в Алматы, но не было билетов, и вот 20 июля всё решилось, и только мне позволили поехать с сыном, - говорит Толемисов.

Военная прокуратура Западного региона на запрос издания «Ак Жайык» сообщила следующее:

«18 июля Западное региональное военно-следственное управление на основании заявления матери М.Амангельды - Д.Тулемисовой по факту избиения её сына сотрудником департамента пограничной службы по Атырауской области КНБ РК зарегистрировало уголовное дело по части 1 статьи 451 УК РК («Превышение власти или служебных полномочий»). Ведутся следственные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится допрос свидетелей и другие следственные действия. По просьбе родителей военнослужащего проведена компьютерная томография. Согласно предварительным заключениям врачей, голова М.Амангельды не пострадала, и на теле никаких травм не обнаружено. Сейчас доводы солдата-срочника проверяются в полной мере. Иная информация не может быть предоставлена согласно статье 201 УПК РК».

Напомним, военнослужащий из Мангистау, 19-летний Медет Амангельды рассказал родным, что его избил сержант. А его семье сообщили, что юноша «потерял рассудок».



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