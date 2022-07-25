Уже месяц находится в реанимации дорожный работник, пострадавший после наезда в Актау

Фото из архива lada.kz
Врачи сообщили, что на сегодня, 24 июля, состояние мужчины без изменений.
Напомним, ДТП произошло ночью 25 июня, когда рабочий наносил разметку на дороге. Мужчину в тяжёлом состоянии подключили к аппарату ИВЛ.
- Работник «Кала жолдары» по-прежнему находится в реанимационном отделении в таком же тяжёлом состоянии, - проинформировали медики.
Напомним, ДТП произошло ночью 25 июня, когда рабочий наносил разметку на дороге. Мужчину в тяжёлом состоянии подключили к аппарату ИВЛ.
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