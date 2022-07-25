В Мангистау 12 машин с туристами увязли в грязи после ливня

Фото ДЧС Мангистауской области
Из-за обильных осадков, выпавших накануне, 25 июля 12 автомобилей застряли в грязи недалеко от подземной мечети «Бекет-Ата». Самостоятельно им выбраться не удалось, туристы обратились в ДЧС.
Спасатели отправились на помощь со всем необходимым оборудованием. Операция по вызволению авто длилась больше двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась.
Напомним, что 24 июля шесть автомобилей утонули в ливневых водах в Мангистауской области.
Фото ДЧС Мангистауской области
Спасатели отправились на помощь со всем необходимым оборудованием. Операция по вызволению авто длилась больше двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась.
Фото ДЧС Мангистауской области
Напомним, что 24 июля шесть автомобилей утонули в ливневых водах в Мангистауской области.