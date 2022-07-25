«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Июля
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.92 KZT
  • €1 = 487.2 KZT
  • 1 RUB = 8.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:02

Просмотров: 1232

В Мангистау 12 машин с туристами увязли в грязи после ливня

Спасатели Мангистау 25 июля вызволили 24 туриста, чьи автомобили из-за недавней непогоды застряли в грязи недалеко от Жанаозена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области (ДЧС).

Фото ДЧС Мангистауской области
Из-за обильных осадков, выпавших накануне, 25 июля 12 автомобилей застряли в грязи недалеко от подземной мечети «Бекет-Ата». Самостоятельно им выбраться не удалось, туристы обратились в ДЧС.

В Мангистау 12 машин с туристами увязли в грязи после ливня

Фото ДЧС Мангистауской области


Спасатели отправились на помощь со всем необходимым оборудованием. Операция по вызволению авто длилась больше двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

В Мангистау 12 машин с туристами увязли в грязи после ливня

Фото ДЧС Мангистауской области


Напомним, что 24 июля шесть автомобилей утонули в ливневых водах в Мангистауской области.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ak12
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:12
ВОТ!, и доказательства, какой может быть туризм на Магышлаке, один раз в год дождь прошёл, и авто не смогли проехать, и выбирались с помощью ДЧС...
Газ и сахар будет целей...

Все мы ходим под богом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика