Обвиняемого в разбойном нападении на ломбард в Актау приговорили к 12 годам тюрьмы: мужчина объявил голодовку

Место преступления. Фото сделано на следующий день после нападения
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело по разбойному нападению на ломбард. Преступление совершили полтора года назад - в декабре 2021 года. Ближе к вечеру 4 декабря стало известно, что в ломбарде, расположенном в 35 доме, 6 микрорайоне, произошло ЧП.
По версии следствия, подсудимый - Нурлан Аманкозов 1997 года рождения, состоял в отношениях с девушкой, которая работала в ломбарде. Из материалов дела следует, что парень знал, где находится сейф и заранее спланировал преступление.
В обвинительном акте говорится, что подсудимый по предварительному сговору с группой неустановленных лиц, надев маски и медицинские перчатки, незаконно проникли в ломбард. Далее он нанёс работнице ломбарда удар, после которого она потеряла сознание.
Связал ей руки, ноги и рот, а затем похитил из сейфа 2 084 196 тенге, золотые изделия стоимостью 12 472 632 тенге и мобильный телефон.
Суд признал виновным Нурлана Аманкозова и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.
- Вина подсудимого полностью доказана всеми собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. При назначении наказания подсудимому Н. судом смягчающих обстоятельств не установлено, в качестве отягчающего обстоятельства признан опасный рецидив преступлений, - говорится в официальном сообщении Мангистауского областного суда.
Родственники подсудимого заявили, что не согласны с решением суда и намерены подать апелляцию.
- На месте преступления моего сына не было. Нет ни одной записи с камер видеонаблюдения, в котором было бы видно, что именно он напал на ломбард. Более того, показания свидетелей разнятся: один говорит, что нападавший был высокого роста, кто-то говорит – низкого. Наши доводы судом рассмотрены не были. Более того, меня как мать, незаконно удерживала полиция. На меня оказывали моральное давление, придирались к тому, что я уроженка Каракалпакстана. Я считаю, что решение суда несправедливое. Мы уже обратились в генеральную прокуратуру, верховный суд, - сообщила мать осуждённого Гаухарай Сисеналиева.
По её словам, осуждённый Аманкозов объявил голодовку, так как не согласен с приговором суда.
Семья намерена добиться пересмотра дела.
По версии следствия, подсудимый - Нурлан Аманкозов 1997 года рождения, состоял в отношениях с девушкой, которая работала в ломбарде. Из материалов дела следует, что парень знал, где находится сейф и заранее спланировал преступление.
В обвинительном акте говорится, что подсудимый по предварительному сговору с группой неустановленных лиц, надев маски и медицинские перчатки, незаконно проникли в ломбард. Далее он нанёс работнице ломбарда удар, после которого она потеряла сознание.
Связал ей руки, ноги и рот, а затем похитил из сейфа 2 084 196 тенге, золотые изделия стоимостью 12 472 632 тенге и мобильный телефон.
Суд признал виновным Нурлана Аманкозова и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.
- Вина подсудимого полностью доказана всеми собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. При назначении наказания подсудимому Н. судом смягчающих обстоятельств не установлено, в качестве отягчающего обстоятельства признан опасный рецидив преступлений, - говорится в официальном сообщении Мангистауского областного суда.
Родственники подсудимого заявили, что не согласны с решением суда и намерены подать апелляцию.
- На месте преступления моего сына не было. Нет ни одной записи с камер видеонаблюдения, в котором было бы видно, что именно он напал на ломбард. Более того, показания свидетелей разнятся: один говорит, что нападавший был высокого роста, кто-то говорит – низкого. Наши доводы судом рассмотрены не были. Более того, меня как мать, незаконно удерживала полиция. На меня оказывали моральное давление, придирались к тому, что я уроженка Каракалпакстана. Я считаю, что решение суда несправедливое. Мы уже обратились в генеральную прокуратуру, верховный суд, - сообщила мать осуждённого Гаухарай Сисеналиева.
По её словам, осуждённый Аманкозов объявил голодовку, так как не согласен с приговором суда.
Семья намерена добиться пересмотра дела.
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