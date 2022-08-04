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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:14

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Три телефона в лапше «Роллтон» пытались пронести в СИЗО Мангистау

Сотрудники учреждения ГМ-172/10 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области обнаружили мобильные телефоны в сухой лапше быстрого приготовления.

Фото пресс-службы
По информации пресс-службы ведомства, два телефона марки «Samsung» и один телефон марки «Nokia» были обернуты целлофаном и фольгой, а потом закамуфлированы в «Роллтоне».

Три телефона в лапше «Роллтон» пытались пронести в СИЗО Мангистау


По словам злоумышленника, он хотел передать телефоны своему знакомому осуждённому. Теперь ему грозит штраф от 10 МРП либо административный арест.

- За семь месяцев этого года в учреждение ГМ-172/10 пресекли семь попыток передачи запрещённого. Сотрудники досмотра обнаружили девять телефонов и два наркотических средства. Судом было рассмотрено пять административных материалов. В четырёх случаях правонарушители были оштрафованы на 10 МРП каждый. Одному человеку вынесено предупреждение. Два факта шли, как уголовные преступления, - рассказал Есбулат Аглепесулы, исполняющий обязанности начальника учреждения ГМ-172/10 ДУИС Мангистауской области.



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