Три телефона в лапше «Роллтон» пытались пронести в СИЗО Мангистау

По информации пресс-службы ведомства, два телефона марки «Samsung» и один телефон марки «Nokia» были обернуты целлофаном и фольгой, а потом закамуфлированы в «Роллтоне».По словам злоумышленника, он хотел передать телефоны своему знакомому осуждённому. Теперь ему грозит штраф от 10 МРП либо административный арест.- За семь месяцев этого года в учреждение ГМ-172/10 пресекли семь попыток передачи запрещённого. Сотрудники досмотра обнаружили девять телефонов и два наркотических средства. Судом было рассмотрено пять административных материалов. В четырёх случаях правонарушители были оштрафованы на 10 МРП каждый. Одному человеку вынесено предупреждение. Два факта шли, как уголовные преступления, - рассказал Есбулат Аглепесулы, исполняющий обязанности начальника учреждения ГМ-172/10 ДУИС Мангистауской области.