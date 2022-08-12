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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 415

Полиция Мангистау задержала велосипедного вора в женском купальнике

Подробности задержания сообщили в пресс-службе полиции региона.

Кадр видео
Сотрудниками криминальной полиции установлен и задержан 36-летний гражданин, состоящий на психиатрическом учёте, который промышлял кражами.

По данным полиции, 7 августа 2022 года примерно в 02:00, путём разбития окна, злоумышленник проник в салон красоты, который расположен в 24 микрорайоне Актау и похитил имущество на сумму 236 тысяч тенге.

В тот же день, воспользовавшись открытым окном в жилом доме, мужчина проник в одну из квартир в 5 микрорайоне, где совершил кражу имущества на сумму 245 тысяч тенге.

- По данному факту проводится досудебное производство по части 3 статьи 188 УК РК (кража, совершённая неоднократно). В целях установления вменяемости задержанного назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полиции.

Сотрудники департамента полиции Мангистауской области напоминают жителям области о необходимости быть внимательными к своему имуществу. О фактах краж полицейские просят сразу сообщать по номеру «102».



Ранее велосипедный вор в женском купальнике попал на видео в Актау.



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