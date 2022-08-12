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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 17:09

Просмотров: 1842

Устроившего поджог в игровом лото-клубе жителя Бейнеу приговорили к пяти годам условного срока

В Актау вынесли приговор жителю Бейнеу, который в феврале 2022 года поджёг игровой лото-клуб и снял всё на видео.

Кадр видеоролика
В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело о поджоге игрового лото-клуба.

На скамье подсудимых оказался гражданин С. Его обвинили в мошенничестве, а также в умышленном поджоге здания игрового лото-клуба.

Судом установлено, что подсудимый трижды обманывал казахстанцев.

Сначала он, по версии следствия, присвоил 430 тысяч тенге у жителя Западно-Казахстанской области, который перевёл ему деньги через «Каспий Голд» за пять голов лошадей. Затем его жертвой оказался житель Атырауской области, который заплатил 350 тысяч тенге за прицеп. В обоих случаях подсудимый не выполнил свои обязательства, а покупатели потеряли деньги.

Обманутым оказался также односельчанин подсудимого. Так, 19 января 2022 года подсудимый предложил ему несуществующих у него лошадей в количестве 20 голов на сумму 2 миллиона 200 тысяч тенге.

Спустя месяц, 3 февраля 2022 года, житель Бейнеу облил здание «LOTO CLUB» бензином и поджёг его. В результате чего причинил ущерб хозяину здания в размере 9 798 525 тенге и хозяину клуба в размере - 17 320 714 тенге.

- Прокурор, поддержав обвинение в полном объёме, просил назначить наказание гражданину С. сроком 6,5 лет лишения свободы. Потерпевшие просили производство по их эпизодам (мошенничество) прекратить в связи с возмещением ущерба и примирением сторон. Представители потерпевших «LOTO CLUB» и хозяин здания просили назначить наказание на усмотрение суда, - сообщили в Актауском городском суде.



Постановлением суда по трём эпизодам мошенничества по заявлениям потерпевших производство прекращено в связи с примирением сторон.

- Этим же приговором С. признан виновным по пункту 2 части 3 статьи 202 УК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (по эпизоду в «LOTO CLUB») и с учётом смягчающих обстоятельств дела (признание вины, наличие на иждивении 4-х несовершеннолетних детей и беременной жены) ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. С применением статьи 63 УК наказание назначено условно, - сообщает пресс-служба Актауского городского суда.

Напомним, об инциденте в игровом лото-клубе стало известно по кадрам мужчины, устроившего пожар. Он признался, что являлся игроманом с 20-летним стажем.

- Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 миллионов тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди, играющие в лото, они готовы продать последнее. Сколько семей разрушено. У меня были дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, и знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодёжь шла по моим стопам и проигрывала всё, что имеет. Я прошу прощения, если вам стыдно за меня, и прошу прощения у всех, – сказал мужчина.



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