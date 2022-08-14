«Легковушка» взорвалась на трассе в пригороде Актау

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, инцидент произошел на 35-м километре автодороги Актау-Жетыбай.Информация о возгорании легкового автомобиля Nissan Maxima 1995 года выпуска поступила в пожарную часть вечером 12 августа в 20:23.Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 20:58.В тушении огня участвовали одна единица техники и пять человек личного состава. Причины пожара выясняются.