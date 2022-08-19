Мужчина выпал с 11 этажа в Актау

Polisia.kz

Вызов о падении 28-летнего мужчины с 11 этажа поступил на пульт дежурного «102» управления полиции Актау в 12:54. Очевидцы сообщили, что трагедия случилась в 37 доме 12 микрорайона.



На место падения выехали участковые инспекторы, наряды патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа.



- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.