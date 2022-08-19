Солдат-срочник из Актау умер от сердечного приступа в Атырауской области

Фото: АкЖайык
Солдат пограничной службы КНБ по Атырауской области умер 17 августа в Исатайском районе, сообщает газета АкЖайык.
Он служил на заставе «Жанбай» на берегу Каспийского моря, и в этот день вместе с сослуживцами выехал в очередной наряд по охране государственной границы. Но служебное авто сломалось, и, судя по всему, часы, проведённые на страшной жаре, оказались для срочника роковыми.
Солдат призывался из Актау и должен был демобилизоваться осенью этого года. Происшествие расследует специальная комиссия. Тело солдата доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Его родители прибыли в Атырау.
По данным КНБ РК, погибшего звали Нeрбек Ерuалиев. По результатам судебно-медицинской экспертизы констатирована внезапная сердечная смерть. Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего.
Руководство и личный состав пограничной службы КНБ обещают оказать необходимую помощь семье военного.
Он служил на заставе «Жанбай» на берегу Каспийского моря, и в этот день вместе с сослуживцами выехал в очередной наряд по охране государственной границы. Но служебное авто сломалось, и, судя по всему, часы, проведённые на страшной жаре, оказались для срочника роковыми.
Солдат призывался из Актау и должен был демобилизоваться осенью этого года. Происшествие расследует специальная комиссия. Тело солдата доставлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Его родители прибыли в Атырау.
По данным КНБ РК, погибшего звали Нeрбек Ерuалиев. По результатам судебно-медицинской экспертизы констатирована внезапная сердечная смерть. Возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего.
Руководство и личный состав пограничной службы КНБ обещают оказать необходимую помощь семье военного.
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