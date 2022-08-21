ДТП в пригороде Актау: пострадал один человек

- Уважаемые водители, призываем быть бдительнее и осторожнее на дороге, - обратились в департаменте полиции региона.

Как сообщается, 20 августа в 20:32 водитель Kia Rio при совершении маневра не уступил дорогу Toyota Coster. В результате этого произошло столкновение.В ДТП пострадал один человек, которого доставили в областную больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.На водителя Kia Rio составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Нарушителю может грозить штраф в размере от 20 до 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.