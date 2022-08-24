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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 1001

У двоих жителей Актау полицейские изъяли наркотик мефедрон

В Актау полицейские задержали двоих мужчин с наркотическим веществом мефедрон, сообщает пресс-служба полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Так, в 25 микрорайоне Актау сотрудниками полиции был задержан местный житель, у которого в ходе обыска изъято 30 граммов синтетического вещества мефедрон.

Ещё одного мужчину задержали в 29 микрорайоне Актау. При обыске у него было обнаружено 27 граммов мефедрона.

- По двум фактам начато досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), - сообщили в полиции региона.



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