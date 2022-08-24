У двоих жителей Актау полицейские изъяли наркотик мефедрон

Фото пресс-службы ведомства

Так, в 25 микрорайоне Актау сотрудниками полиции был задержан местный житель, у которого в ходе обыска изъято 30 граммов синтетического вещества мефедрон.



Ещё одного мужчину задержали в 29 микрорайоне Актау. При обыске у него было обнаружено 27 граммов мефедрона.



- По двум фактам начато досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), - сообщили в полиции региона.