Полицейские изъяли 198 рогов сайги у жителей Мангистау

В ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Бейнеу 18 августа по подозрению в незаконном обороте дериватов сайги задержан местный житель.- При обыске в частном доме изъяты рога сайгаков в количестве 198 штук. По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное добывание, приобретение, хранение и сбыт находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в пресс-службе полиции.В ведомстве добавили, что согласно законодательству за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.