О схемах аферистов рассказали мангистауские полицейские

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О схемах аферистов рассказал заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области Болатбек Акшауов.



– Аферисты звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, в том числе и мною, после чего поясняют, что якобы в настоящее время проводится спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит. В другой интерпретации лжеполицейский сообщает, что проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения связи с сотрудником Национального банка, – отметил Болатбек Акшауов.



Далее голос на том конце телефона поясняет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определённую сумму на ваш банковский счёт либо на счёт третьих лиц. Заместитель начальника ДП попросил быть бдительными.



- Запомните, сотрудники полиции никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону. Для этих целей стражи порядка приглашают явиться в подразделение полиции, назначая при этом дату и время визита. Кроме того, сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на телефон, - отметил Болатбек Акшауов.



По его словам, в таких случаях необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также о своей личности.