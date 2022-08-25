Массовое ДТП произошло в 19 микрорайоне Актау

Фото очевидца

Вызов с сообщением о ДТП поступил в полицию 24 августа 2022 года в 20:45 часов. Авария произошла в 19 микрорайоне, на дороге напротив ЖК «Рахат».



- Водитель автотранспорта Kia Sorento при возникновении препятствия и опасности совершил столкновение с автотранспортом Chevrolet Klan. После чего по инерции столкнулся с автомашиной Renault Duster, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



На водителя автотранспорта Kia Sorento составили административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворили на штрафную стоянку. По информации полиции, никто в результате ДТП не пострадал.