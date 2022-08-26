Пикап едва не сбил двух детей на пешеходном переходе в Актау

Кадр с видеоролика

На кадрах, снятых видеорегистратором одного из проезжающих мимо автомобилей, видно, как двое малолетних детей переходят дорогу по пешеходному переходу.



Мальчика и девочку пропускает водитель, находившийся на первой полосе дороги. А водитель пикапа проезжает без остановки переход, не пропуская юных пешеходов. Дети чудом избегают наезда, и все же переходят дорогу по зебре.



В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что ищут нарушителя. На него будет составлен административный протокол.



