Пикап едва не сбил двух детей на пешеходном переходе в Актау

Кадр с видеоролика
На кадрах, снятых видеорегистратором одного из проезжающих мимо автомобилей, видно, как двое малолетних детей переходят дорогу по пешеходному переходу.
Мальчика и девочку пропускает водитель, находившийся на первой полосе дороги. А водитель пикапа проезжает без остановки переход, не пропуская юных пешеходов. Дети чудом избегают наезда, и все же переходят дорогу по зебре.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что ищут нарушителя. На него будет составлен административный протокол.
Мальчика и девочку пропускает водитель, находившийся на первой полосе дороги. А водитель пикапа проезжает без остановки переход, не пропуская юных пешеходов. Дети чудом избегают наезда, и все же переходят дорогу по зебре.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что ищут нарушителя. На него будет составлен административный протокол.
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