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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:31

Просмотров: 880

Полиция разыскивает сбежавшего водителя в Актау

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя автомобиля Mercedes, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото очевидцев
Как установлено, 26 августа в 19:30 в 28 микрорайоне, напротив дома №6, водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo. Далее по инерции Mercedes врезался в столб освещения.

Полиция разыскивает сбежавшего водителя в Актау


- Виновник аварии оставил свою машину и скрылся с места происшествия. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его личности, - заявили в ведомстве.


Одного из пострадавших доставили в областную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Полиция разыскивает сбежавшего водителя в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 22:54
Лошок, еркек емес !!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 22:19
Виновник аварии оставил свою машину и скрылся с места происшествия.

Протрезвеет---найдётся! draznilka
И ещё будет бить себя в грудь, что за рулём в это время был не он crazy
 
 

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