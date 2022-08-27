Полиция разыскивает сбежавшего водителя в Актау

- Виновник аварии оставил свою машину и скрылся с места происшествия. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его личности, - заявили в ведомстве.

Как установлено, 26 августа в 19:30 в 28 микрорайоне, напротив дома №6, водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo. Далее по инерции Mercedes врезался в столб освещения.Одного из пострадавших доставили в областную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.