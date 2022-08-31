Житель Актау заплатил миллион тенге мошеннику за трудоустройство

Иллюстративное фото из открытых источников
Обманутый житель Актау обратился в полицию с заявлением.
- Мошенник обманул его, пообещав, что устроит на работу оператором. Получил на свою карту 1 000 000 тенге, не сдержав обещания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен и задержан 34-летний подозреваемый, - рассказали в полиции региона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК.
- Проводятся следственные действия. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в полиции.
- Мошенник обманул его, пообещав, что устроит на работу оператором. Получил на свою карту 1 000 000 тенге, не сдержав обещания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен и задержан 34-летний подозреваемый, - рассказали в полиции региона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК.
- Проводятся следственные действия. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в полиции.
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