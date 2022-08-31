В аварии на трассе Доссор-Кульсары-Актау погибли два человека и один пострадал

По данным полиции, 31 августа около 04:20 утра на 74-м километре республиканской трассы Доссор-Кульсары-Актау перевернулся автомобиль Toyota.- В результате аварии два человека погибли на месте - водитель 1984 года рождения и пассажир 1991 года рождения. Еще один пассажир 1988 года рождения доставлен в районную больницу. Ведется расследование, - сообщает пресс-служба департаменте полиции Атырауской области.