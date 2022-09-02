Потасовку около ночного клуба в Актау сняли на видео

Толпа мужчин устроила потасовку на проезжей части в 7 микрорайоне около ночного клуба. Видео с места событий прислал в редакцию очевидец. Судя по кадрам, разрешить конфликт пытались сотрудники полиции.- Почему не закрывают такие заведения? Каждый раз так. Полиции что нечем заняться что ли? - недоумевает житель города.Редакция ожидает подробности потасовки от департамента полиции Мангистауской области.