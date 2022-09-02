Обещали работу в «нефтянке»: Жители Мангистау заплатили больше семи миллионов тенге мошенникам

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Житель Актау пытался устроиться в нефтяную компанию, заплатив за это 6 миллионов тенге, но оказался обманутым мошенниками.



С таким же заявлением обратилась в полицию жительница Жанаозена. Мошенник выманил у неё денежные средства в размере 1 миллиона 150 тысяч тенге.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны 45-летний житель Жанаозена и 27-летняя подозреваемая женщина. По указанным фактам начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.