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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 3602

На «встречку» к смерти: водитель с пассажирами погибли в ДТП в Мангистау

Авария произошла на трассе Шетпе-Жетыбай, передает Polisia.kz.

Фото Polisia.kz
Как сообщает портал полиции, 2 сентября около 20:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП на 112/117 километре трассы Шетпе-Жетыбай.

Установлено, что водитель ВАЗ 2115, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автоцистерной MAN.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров «легковушки».

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 345 УК РК. Ведется расследование.



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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 14:54
Все логично. Кибер шерифы всякие не помогут.
 
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  • LubovAktau
  • Вован
  • Ingul
  • Sir S
  • Daulet201999
 babe (Посетители) Сегодня, 13:02
Очень много страшных аварий в последнее время и практически всегда это встречка! Берегите себя ! Лучше приехать домой на пол часа позже , но приехать!
 
 

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