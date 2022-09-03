На «встречку» к смерти: водитель с пассажирами погибли в ДТП в Мангистау

Фото Polisia.kz
Как сообщает портал полиции, 2 сентября около 20:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП на 112/117 километре трассы Шетпе-Жетыбай.
Установлено, что водитель ВАЗ 2115, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автоцистерной MAN.
От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров «легковушки».
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 345 УК РК. Ведется расследование.
Установлено, что водитель ВАЗ 2115, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автоцистерной MAN.
От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и двое пассажиров «легковушки».
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по статье 345 УК РК. Ведется расследование.